РИАМО - 14 янв. В Подмосковье для очистки от снега дорог, дворов и улиц мобилизовано более 19 тысяч дворников и дорожных рабочих, а также свыше 4,2 тысяч единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент в регионе выпало до 15 сантиметров снега, это 20% от месячной нормы осадков. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В приоритетном порядке ведется обработка и очистка проезжей части на вылетных магистралях, маршрутах общественного транспорта и подходов к остановкам.

«На дороги Подмосковья выведено свыше 2,6 тысячи единиц спецтехники, в том числе порядка 2 тысяч машин задействовано в уборке региональных и муниципальных дорог, более 600 — в уборке федеральных трасс», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, в настоящий момент очищено более 20 тысяч километров областных дорог.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что в уборке общественных территорий и дворов задействовано максимальное количество дворников — 15,5 тысяч и свыше 1,6 тысячи единиц уборочной техники.