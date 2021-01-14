РИАМО - 14 янв. Индекс промышленного производства Московской области в прошлом году составил 107,3 %, по итогам 2020 года в регионе реализуют порядка тысячи инвестиционных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Большинство этих проектов будут реализованы в ближайшие годы, что обеспечит дальнейший производственный рост региона», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Годовое значение регионального показателя на 10% выше уровня индекса по стране – 97,0%. Максимальный показатель индекса за год относительно соответствующего периода 2019 года в Подмосковье был зафиксирован по итогам ноября и составил 114,9%.

В 2019 году значение показателя было 112,7%. Незначительное снижение показателя обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире из-за коронавируса.