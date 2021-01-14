РИАМО - 14 янв. Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка ушла в спячку, в теплые зимы эти животные обычно бодрствуют, отсиживаясь в убежищах, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Буба содержится вместе с енотами-полоскунами. Они живут мирно и не конфликтуют. У этих животных очень похожий образ жизни — они примерно в одно время бодрствуют и спят, в зимнюю спячку уходят вместе. Однако в этом году Буба погрузилась в зимний сон раньше своих соседей.

«Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовые, который на зиму ложится спать. Правда, настоящей зимней спячки у них нет, но интенсивность обмена веществ снижается примерно на 25%», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Буба, как и другие енотовидные собаки, может просыпаться и выходить на улицу в теплые дни. Даже летом увидеть Бубу не очень просто, так как она нелюдима и прохладно относится даже к киперам. Обычно она выходит ближе к сумеркам и гуляет ночью.

Ранее в зоопарке ушли в спячку сурки, медведи, тушканчики, бурундуки, ежи и сони-полчок.​