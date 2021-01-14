РИАМО - 14 янв. Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка ушла в спячку, в теплые зимы эти животные обычно бодрствуют, отсиживаясь в убежищах, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.
Буба содержится вместе с енотами-полоскунами. Они живут мирно и не конфликтуют. У этих животных очень похожий образ жизни — они примерно в одно время бодрствуют и спят, в зимнюю спячку уходят вместе. Однако в этом году Буба погрузилась в зимний сон раньше своих соседей.
Буба, как и другие енотовидные собаки, может просыпаться и выходить на улицу в теплые дни. Даже летом увидеть Бубу не очень просто, так как она нелюдима и прохладно относится даже к киперам. Обычно она выходит ближе к сумеркам и гуляет ночью.
Ранее в зоопарке ушли в спячку сурки, медведи, тушканчики, бурундуки, ежи и сони-полчок.
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