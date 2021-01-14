РИАМО - 14 янв. Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны, однако есть ряд симптомов, при которых нужно сразу обратиться к медикам, передает Газета.ru.

В детском возрасте боли в животе в большинстве случаев связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника и несвоевременной дефекацией.

«К врачам стоит обращаться в случаях, если у ребенка болит справа внизу живота или боли сочетаются с бледностью кожи и потливостью», — говорится в сообщении.

Также к специалистам стоит обратиться, если боли сопровождаются поносом, повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью.

Любые проблемы с мочеиспусканием также являются симптомом, при котором нужно идти к врачу.