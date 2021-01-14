РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД Люберец рассказал школьникам о правилах безопасного участия пешеходов в дорожном движении, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники совместно с представителями органов управления образованием провели акцию «Засветись!» и рассказали учащимся четвертых классов гимназии №41 о пользе и важности использования пешеходами световозвращающих элементов в одежде в темное время суток.

«Инспектор ГИБДД повторил с учащимися правила безопасного участия пешеходов в дорожном движении, учитывая при этом особенности зимнего периода, и рассказал ребятам о необходимости использования световозвращающих элементов, способных уберечь детей от трагедий на дорогах в темное время суток», — говорится в сообщении.

Инспектор не только разъяснил учащимся принцип действия световозвращателей, снижающих риск возникновения ДТП, но и рассказал, где лучше их крепить, чтобы быть видимыми для водителя на дороге.

В завершение акции для закрепления полученных знаний ребятам был показан тематический мультфильм и при поддержке администрации округа всем участникам акции были вручены световозвращающие рюкзачки.