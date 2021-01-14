РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Суд в Люберцах рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который насмерть сбил на автомобиле женщину, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой прокуратуры.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ. Управляя автомобилем, он двигался на нем задним ходом по участку проезжей части автодороги, не убедившись перед началом движения в безопасности производимого им маневра.

«В результате ДТП от полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте. По результатам расследования городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

За совершения указанного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.