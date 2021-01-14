РИАМО - 14 янв. Количество малоэффективных бюджетных унитарных предприятий Подмосковья сократилось за 2020 год до 20 государственных (ГУП) и 298 муниципальных (МУП), стоит задача сократить количество ГУП до двух, а МУП - до 71 к 2025 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Работа по сокращению неэффективных унитарных предприятий государственной и муниципальной собственности ведется на территории Московской области с 2015 года. За 5 лет в Подмосковье целевые показатели, утвержденные стандартами развития конкуренции на 2015-2019 годы, были превышены. От неэффективных предприятий освобождены рынки торговли, архитектуры, ритуальных услуг, социально-бытового обслуживания, наружной рекламы, туризма, связи, пассажироперевозок, культуры», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Предполагается, что неэффективные предприятия должны заменить представители малого и среднего бизнеса. Они должны создать конкуренцию в узких сферах бизнеса и предложить населению качественные услуги.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в 2021 году количество ГУП планируется уменьшить на два, а МУП - на 30. К 2025 году монопольными сферами для УП останутся только тепло- и водоснабжение, водоотведение.

Рынки услуг естественной монополии становятся конкурентными в соответствии с законами «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», которые запрещают создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках.