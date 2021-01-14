РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проверила содержание территории в микрорайоне Чернево-2, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.



«В ходе своей рабочей поездки в четверг, 14 января, глава округа Эльмира Хаймурзина с незапланированным визитом посетила магазин «Ашан» в микрорайоне Чернево-2, чтобы проверить качество уборки от снега прилегающей территории», - говорится в сообщении.



Хаймурзина также оценила обеспечение доступной среды для маломобильных граждан и соблюдение санитарных норм.



«Несмотря на обильный снегопад, подходы обработаны, имеются удобные пандусы для маломобильных граждан и мам с колясками», - отметила глава муниципалитета.



В магазине обеспечены необходимые нормы Covid-безопасности: термометрия, санитайзеры, дезинфекция тележек. Всем, кому необходимо, на входе предлагают перчатки и маску.

«Благодарю руководство за ответственный подход к обеспечению комфорта и безопасности посетителей», - отметила Хаймурзина.



В городском округе Красногорск торговля занимает почти треть экономики, торговых центров и магазинов - несколько сотен.