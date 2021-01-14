РИАМО - 14 янв. На юге столицы может появиться современный технопарк в рамках комплексного развития территории «Верхние Котлы», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Площадь объекта составляет 4,9 гектара. Проект предполагает возведение площадки для будущих специалистов и объект спортивного назначения, которые важны жителям мегаполиса.
Площадь объектов производственного назначения составит 19,75 тысячи квадратных метров, площадь технопарка – 20 тысяч квадратных метров, а объектов общественного назначения – 19,8 тысячи квадратных метров.
Проект предусматраивает комплекс мероприятий по благоустройству территории.
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