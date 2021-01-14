РИАМО - 14 янв. На юге столицы может появиться современный технопарк в рамках комплексного развития территории «Верхние Котлы», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«За последние несколько лет город выявил множество неиспользуемых территорий и было установлено, что больше трети этих площадей пригодны для дальнейшего градостроительного развития. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Верхние Котлы» №32 и №34 будут возведены современные кластеры для работы и отдыха», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Площадь объекта составляет 4,9 гектара. Проект предполагает возведение площадки для будущих специалистов и объект спортивного назначения, которые важны жителям мегаполиса.

Площадь объектов производственного назначения составит 19,75 тысячи квадратных метров, площадь технопарка – 20 тысяч квадратных метров, а объектов общественного назначения – 19,8 тысячи квадратных метров.

Проект предусматраивает комплекс мероприятий по благоустройству территории.