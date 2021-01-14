РИАМО - 14 янв. Продолжается строительство школы на улице Новой в поселке Тучково Рузского городского округа, в планах – ввести ее в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа здания, кладка наружных стен, монтаж инженерных сетей. Школа готова на 20%», - говорится в сообщении.

В проекте указано, что школа рассчитана на 400 учащихся. Внутри организованы все помещения для учебной и внеурочной деятельности, столовая, медкабинет и административные помещения.

На прилегающей территории запланировано футбольное поле, спортивные и игровые площадки, а также зона отдыха.

Школу строят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», а финансирование идет из бюджета.