Под Новый год, 28 декабря, в Подмосковье было запущено движение по 170 километрам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), в том числе бесплатный участок ЦКАД-5. В 2021 году будут достроены оставшиеся 25,7 километров, и ЦКАД замкнется полностью — между тем, автомобилисты уже успели оценить новую платную дорогу. Своими впечатлениями от поездок по новой трассе водители и эксперты поделились с РИАМО.

ЦКАД «распробуют»

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»:

«ЦКАД — это прекрасная дорога, предназначенная для того, чтобы пропускать большой транзитный поток. Например, чтобы грузовой транспорт мог без проблем из Санкт-Петербурга направиться куда-нибудь на юг, в Новороссийск, причем в обход Москвы.

Объявили, что на ЦКАД планируют обустраивать дополнительные съезды и развязки, но я категорически против этого.

ЦКАД не предназначена для местного транспорта, который едет в какие-нибудь подмосковные деревни. Именно благодаря этому на ней не нужно лишний раз перестраиваться и делать другие дополнительные движения.

Одно из главных новшеств ЦКАД — система безбарьерной оплаты free-flow: камеры на специальных рамках считывают номерные знаки машин на ходу, после этого происходит оплата проезда. То есть никаких шлагбаумов. На многих платных трассах водитель проезжает шлагбаум и вскоре упирается в новый. В итоге на пунктах оплаты образуются пробки.

Сейчас на ЦКАД по две полосы движения в каждую сторону, и этого более чем достаточно при нынешней загрузке. Там есть задел для расширения до формата «три плюс три» — это понадобится, когда автомобилисты «распробуют» новое кольцо.

Так в свое время было с трассой М11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург — там поначалу было мало легковых автомобилей и практически не было грузовиков. Но сейчас М11 стала настолько востребована, что там реально нужны третьи полосы.

ЦКАД тоже будет пользоваться успехом, особенно у водителей грузовиков. Въезд на МКАД им запрещен с 22:00 до 6:00, если ехать по «Большой бетонке», то время в дороге увеличится фактически в три раза, а на «Малой бетонке» (А-107) будет потеря времени из-за пробок.

Чем дольше водитель в пути, тем больше расходы на его зарплату, на топливо, на амортизацию машины. В итоге оплатить проезд по ЦКАД окажется выгоднее — и перевозчики это довольно быстро поймут».

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Экономия времени

Андрей, 27 лет, Софрино (Пушкинский городской округ):

«По ЦКАД я проехал от Ногинска до Софрино в пятницу, в районе 17:00. Ехать можно со скоростью до 110 километров в час, но превышать не стоит — за дорогой следят камеры. Дорога, когда я по ней ехал, была абсолютно свободной — несравнимо с «Малой бетонкой», где часто бывают пробки.

Вся дорога заняла 25 минут, тогда как по А-107, судя по навигатору, мой путь занял бы как минимум 1,5 часа.

При этом по ЦКАД едешь с комфортом: тут и хорошее освещение, и прекрасный асфальт. Дорога с учетом транспондера обошлась мне всего в 175 рублей, причем тормозить на пунктах оплаты нигде не требовалось — это удобно. Транспондер позволяет экономить 20-50% от стоимости проезда.

На всем пути съезды с трассы мне ни разу не попадались — только в самом Софрино есть вполне комфортный съезд в сторону Москвы и Сергиева Посада.

В целом, поездка мне понравилась: да, я плачу за проезд, но платная дорога сильно экономит время. Ведь на ЦКАД нет ни светофоров, ни перекрестков, ни ограничения до 60 км/ч, как на А-107.

Да и машин пока немного, но думаю, это временно: когда водители поймут удобства новой трассы, там станет теснее».

Сергей, 31 год (городской округ Электрогорск):

«Недавно я ездил по ЦКАД от трассы М-7 «Волга» до Ярославского шоссе, а оттуда — в Москву.

Как только я въехал на «кольцо», удивился: не было привычных пунктов оплаты и шлагбаумов. Я подумал, что, возможно, система оплаты на ЦКАД просто еще не запущена, но надписи на электронных табло по пути напоминали, чтобы я не забыл оплатить проезд. Я все списал на то, что дорога открыта недавно, и оплату могли еще не ввести, чтобы водители покатались и привыкли.

Обратно по ЦКАД я проделал более долгий путь — от Дмитровского шоссе до трассы М-7 «Волга». И туда, и обратно было хорошее освещение, отбойник по центру дороги вселял чувство безопасности, машин было мало.

Рассказал другу о своей поездке, похвастался — мол, по платной трассе без денег ездил. Но он объяснил, что на ЦКАД действует система free-flow, а оплата идет по номеру машины.

Когда я зашел на сайт для оплаты и ввел свои данные, то узнал, что должен 695 рублей за поездки. Но это меня несильно расстроило — я не стоял в пробках и не бесился от вида «обочечников». ЦКАД своих денег действительно стоит.

Единственное, хотелось бы, чтобы на дороге было больше средств оповещения, которые помогали бы новичкам понять, как оплачивается проезд. Например, своя радиоволна».

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Мало заправок и косяки с навигаторами

Дмитрий, 35 лет (Бронницы):

«ЦКАД я тестировал по маршруту от Бронниц (трасса М-5 «Урал») до Домодедово. В целом трасса весьма неплоха, с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону, отбойником по центру и фонарями по обеим сторонам.

Машин там сейчас мало, поэтому ехать по ЦКАД — одно удовольствие, тем более, со скоростью под 110 км/ч.

Из минусов — навигаторы пока «косячат» с развязками, и с заправками на ЦКАД тоже пока негусто. Но, думаю, эти вещи со временем исправятся».

Иван, директор по экспедированию и доставке («Байкал-Сервис ТК»):

«Наши водители уже обкатали ЦКАД. Оценивали его на отрезке от Ленинградского шоссе до Ярославского, а также от М4 до Новорязанки. Все в один голос говорят, что очень удобно. Дорожное покрытие отличное.

Интенсивность движения пока низкая, что позволяет быстро добраться из точки А в точку Б. Множество удобных съездов на главные магистрали. В целом водители довольны.

И конечно, нам бы хотелось, чтобы проезд по ЦКАД был бесплатным».