РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Тридцать первоклассников гимназии № 2 из подмосковного Красногорска посвятили в кадеты, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В красногорской гимназии № 2 прошла торжественная церемония - посвящение в кадеты. Поприветствовали юных следователей из 1 «Г» класса заместитель руководителя отдела кадров ГСУ СК России по Московской области Денис Костин и заместитель главы администрации горокруга Красногорск по социальной сфере Игорь Тельбухов», - говорится в сообщении.

Кадетские классы в этой образовательной организации – не новшество. Здесь уже учатся маленькие подопечные МЧС и МВД. В прошлом году впервые набран класс на базе Следственного комитета. Поэтому посвящение прошло накануне профессионального праздника сотрудников следствия.



«Очень быстро пройдут кадетские времена, и многие из вас наденут погоны, кто-то пойдет в другие специальности, гражданские, но ту закалку, которую вы получите здесь, в гимназии, в своем кадетском классе, ту дружбу вы пронесете через всю свою жизнь», - сказал Тельбухов.



В кадетском классе Следственного комитета обучаются 30 ребят. Все они получили сладкие подарки от красногорской администрации и регионального следственного управления.