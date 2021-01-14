РИАМО - 14 янв. Жителям Москвы наполнили о том, что 15 января будет закрыта станция метро «Алма-Атинская», говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«15 января с 10:00 до 15:00 будет закрыта станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии для проведения технических работ. Пользуйтесь автобусами 676, 740 и 764», – говорится в сообщении.

Также по причине технических работ 18 января движения на участке «Красногвардейская» – «Алма-Атинская» не будет с 12:00 до 17:00.

Ранее технические работы на участке проводились 11 января. Тогда станция была закрыта на пять часов.

Москвичам напоминают о том, что во время прибытия электропоезда находиться у края платформы запрещено.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>