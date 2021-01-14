РИАМО - 14 янв. Прошла итоговая проверка по окончании строительства пристройки на 300 мест к школе №16 на улице Мадонской в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство пристройки велось в графике, инспекторы провели на объекте восемь проверок. В ходе итоговой проверки на объекте не было выявлено нарушений. В связи с этим в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче пристройке ЗОС (заключения о соответствии - ред.)», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В пристройке три этажа. Ее площадь составляет более 4 тысяч квадратных метров. В ней расположились учебные классы, спортивный зал, административные и бытовые помещения. На территории вокруг школы проведено благоустройство для спорта и отдыха.

Строительство школьной пристройки велось в рамках президентского нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета.