РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске торжественно наградили активистов-волонтеров Всероссийской общественной организации (ВОО) «Молодая Гвардия Единой России» за помощь наседению во время пандемии, сообщается на сайте администрации округа.

Торжественная церемония награждения активистов местного отделения Московского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» прошла 14 января в администрации округа. В церемонии награждения приняли участие первый заместитель председателя горсовета Любовь Ушанева, депутат Московской областной Думы Павел Максимович, руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев.

«Заслуженные награды вручили тем, кто в 2020 году проявил свои лучшие гражданские качества и в период пандемии коронавирусной инфекции стал волонтером. Максимович вручил грамоту Президента РФ к памятной медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ольге Сухаревой», - говорится в сообщении.

Также благодарственные письма Московской областной думы за активное участие в реализации государственной молодежной политики в Подмосковье вручили Алексею Цыновкину, Ирине Зейналовой, Любови Матвеенковой, Анне Григорьевой, Марии Ивановой.

Толмачев вручил благодарственное письмо политсовета организации за неоценимый вклад в реализацию молодежной политики в Московской области Виктории Колотовкиной, а также благодарность за оказание помощи жителям Московской области в период распространения коронавирусной инфекции Руслану Миндиярову и Виктории Новоселовой. Он поблагодарил волонтеров и пообещал, что впереди еще много новых проектов.

Максимович отметил, что в Московской области сегодня ежедневно оказывают помощь нуждающимся в ней людям около 4 тысяч волонтеров, они объединены в 59 волонтерских центров. В Подольске 24 марта 2020 года начал свою работу Волонтерский центр «Единой России». С этого момента свыше 400 человек оказали помощь более 6 тысячам нуждающихся.

«Молодая Гвардия Единой России» в сложное для нашей страны время объединила прогрессивную молодежь. Это объединение произошло очень быстро в первые недели марта 2020 года. К волонтерскому движению в нашей стране, нашем подмосковном крае, в городском округе Подольск присоединились многие молодые люди. Наверное, такой активности не было нигде, кроме России. Важно, что в нашей стране из поколения в поколение передавалось это чувство поддержки ближнего и сочувствия к нему», — сказал Максимович.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Подмосковье наращивает мощности для вакцинации граждан от коронавирусной инфекцией, регион готов к массовой вакцинации населения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Порядка 40% коек для пациентов с коронавирусом в Московской области на текущий момент свободны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Мы видим снижение и выявленных случаев по Covid, и госпитализаций. У нас по-прежнему отрицательная динамика, 40% коек у нас свободно», — сказал Воробьев в интервью каналу «Россия 24».

- Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин привился от коронавируса.По словам политика, вакцинацию он перенес легко.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Москве около 140 тысяч человек уже прошли вакцинацию от коронавируса. В городе работают 100 прививочных пунктов.

- Жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни уже в мае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января - в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но, чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».​

- Столичную кальянную «Мята lounge» опечатали за нарушение антиковидных мер. Предпринимателем не проводились дополнительные санитарно‑противоэпидемические мероприятия.

- В столице разрабатывают систему льгот для горожан, у которых есть антитела к коронавирусу, эта система будет действовать в том числе в городских учреждениях.

- Ряд ограничений из‑за Covid в Москве могут ослабить на следующей неделе. Ранее антиковидные ограничения продлили в Москве до 21 января.

- До конца января ситуация с коронавирусом в Москве может улучшиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Онищенко раскритиковал высказывание члена ВОЗ о втором годе пандемии:

«Представитель ВОЗ просто отрабатывает свой кусок хлеба. Нужно не громогласные заявления делать, а говорить населению, какие нужно принимать меры. Будет тяжелее или легче — это все эмоции. Делать такие заявления — это безответственно и безграмотно», — сказал Онищенко.

- Московский кардиолог рассказала о важности прививок от Covid‑19. По ее словам, это поможет сохранить свое здоровье.

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.