РИАМО - 14 янв. Две услуги комитета лесного хозяйства Московской области «Утверждение проектной документации лесного участка» и «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка» теперь можно будет получить через МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Чтобы утвердить проект строительства на лесном участке, готовую документацию раньше надо было лично привезти в здание комитета лесного хозяйства Московской области. Теперь процедура проходит в МФЦ.
«Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка» теперь тоже производится через МФЦ. Пользователь недр должен написать в своем заявлении местоположение и площади, необходимые для работ по изучению почвы, а также сроки выполнения и обоснования необходимости изучения.
«Важно отметить, что выполнение работ по геологическому изучению недр без предоставления лесного участка в аренду не может сопровождаться рубкой лесных насаждений, а также размещением объектов капитального строительства», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
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