РИАМО - 14 янв. Две услуги комитета лесного хозяйства Московской области «Утверждение проектной документации лесного участка» и «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка» теперь можно будет получить через МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«2021 год мы начинаем с запуска двух государственных услуг, которые будут доступны жителям Подмосковья через многофункциональные центры. Теперь в комитете лесного хозяйства Московской области возможно получить уже 12 госуслуг через «Мои документы», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Чтобы утвердить проект строительства на лесном участке, готовую документацию раньше надо было лично привезти в здание комитета лесного хозяйства Московской области. Теперь процедура проходит в МФЦ.

«Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка» теперь тоже производится через МФЦ. Пользователь недр должен написать в своем заявлении местоположение и площади, необходимые для работ по изучению почвы, а также сроки выполнения и обоснования необходимости изучения.

«Важно отметить, что выполнение работ по геологическому изучению недр без предоставления лесного участка в аренду не может сопровождаться рубкой лесных насаждений, а также размещением объектов капитального строительства», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.