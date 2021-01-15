РИАМО - 15 янв. С пятницы в Подмосковье откроются более 200 точек, предназначенных для сбора и утилизации новогодних елок, они будут работать до 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Пункты приема елей, сосен и пихт откроются в 20 наиболее крупных городах 18 муниципалитетов Подмосковья — Балашихе, Домодедове, Дубне, Королеве, Красногорске, Химках и других городах», — говорится в сообщении.

Перед сдачей хвойных деревьев на утилизацию их нужно освободить от остатков украшений и мишуры.

Собранные деревья будут отправлены на переработку, в процессе которой из них изготовят элементы для экологически чистых детских игровых комплексов, компоненты для почвогрунтов, компост для лесных питомников.

Щепу можно будет применить для утепления растений. Она также отправится в конюшни, приюты и питомники для животных.

Остатки деревьев используют во время высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево – 2021».

Опубликован список адресов приема новогодних елок на переработку в Подмосковье>>