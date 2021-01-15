РИАМО - 15 янв. Станцию столичного метро «Алма-Атинская» закроют на несколько часов в пятницу из-за технических работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 10:00 до 15:00 будут проводить технические работы на «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться маршрутами наземного транспорта.

На автобусе №676 можно доехать до «Красногвардейской» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской ветки.

Кроме того, автобусы №№740 и 764 довезут пассажиров до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.