РИАМО - 14 янв. Спасатели вывели погибающую собаку со льда канала имени Москвы в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Работники поисково-спасательного отряда №3 «Мособлпожспаса» выехали на ежедневный замер толщины льда и увидели скопление людей на берегу. Они заметили, что на середине водоема лежит пес и не подает признаков жизни. Люди попросили спасателей помочь собаке.

«По всей видимости, пес пытался выбраться со льда, но ограждения высотой более двух метров не позволили ему этого сделать. Выбившись из сил, бедолага сильно замерз. Однако, увидев человека, пес, шатаясь, поднялся на ноги и последовал за ним», - сказала заместитель начальника отряда Галина Балабанова.

Один из спасателей аккуратно спустился на лед и привел животное к берегу. Там его радостно встретили с благодарностями, а пса накормили.