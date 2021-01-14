РИАМО - 14 янв. Стоимость порядка 1,6 тысячи объектов изменили собственники недвижимости благодаря комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости в Подмосковье за 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Деятельность комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости - одна из ступеней досудебного решения споров по вопросам кадастровой оценки, которая помогает людям получить справедливую кадастровую стоимость, а значит, и справедливые налоги. Государственная кадастровая оценка проведена на высоком уровне, и процент ошибок, связанных с неверно оцененной недвижимостью, очень мал», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что технические ошибки исправляются по обращению в ГБУ, а комиссия рассматривает вопросы, требующие индивидуального подхода и более тщательного анализа.

За 2020 год было принято положительное решение более чем по 340 заявлениям. Всего прошло 24 заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на которых рассмотрели 920 заявлений по 7,3 тысячи объектов недвижимости.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что самыми частыми объектами для рассмотрения были садовые участки – 2,6 тысячи. Положительные решения в основном принимались по сельскохозяйственному производству. Отрицательные решения комиссии обычно вызывали ошибки в отчетах о рыночной стоимости.