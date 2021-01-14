РИАМО - 14 янв. В четверг вечером в Москве загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на севере, западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Также заторы есть на Дмитровском, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, проспекте Мира, улице Лобачевского, Староможайсском шоссе и Ломоносовском проспекте.

Загружено Третье транспортное и Садовое кольцо. В пробках стоят центральные улицы и набережные мегаполиса.

Загруженность дорог будет снижаться — уже к 21:00 будет три балла из десяти.