РИАМО - 14 янв. Разработан проект заказника областного значения «Донинский» площадью 5283 гектара на землях Раменского и Богородского округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области
Особо охраняемая природная территория расположится на низменной равнине подмосковной Мещеры. Она охватывать часть долин рек Доники, Хрипани, Дергаевки и Вьюнки с их притоками.
15 видов флоры и фауны на территории будущего заказника занесены в Красные книги России и Московской области. Больше всего редких видов специалисты нашли среди насекомых «Донинского»: их насчитали 77 видов из 10 разных отрядов. Среди них муравьиный лев и три вида бабочек – печальница угольная, перламутровка дафна и червонец непарный.
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