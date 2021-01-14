РИАМО - 14 янв. Разработан проект заказника областного значения «Донинский» площадью 5283 гектара на землях Раменского и Богородского округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

«При обследовании территории установлено, что она подвергается сильному антропогенному воздействию, в первую очередь из-за стихийной рекреации и незаконных свалок. Между тем это ценная природная территория, где отмечено местообитание 54 видов позвоночных животных. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установить достаточно жесткий режим охраны, включающий запреты на строительство, прокладку дорог, размещение отходов и другие виды деятельности, которые могут нарушить сложившиеся экосистемы», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Особо охраняемая природная территория расположится на низменной равнине подмосковной Мещеры. Она охватывать часть долин рек Доники, Хрипани, Дергаевки и Вьюнки с их притоками.

15 видов флоры и фауны на территории будущего заказника занесены в Красные книги России и Московской области. Больше всего редких видов специалисты нашли среди насекомых «Донинского»: их насчитали 77 видов из 10 разных отрядов. Среди них муравьиный лев и три вида бабочек – печальница угольная, перламутровка дафна и червонец непарный.