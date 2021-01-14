РИАМО - 14 янв. До конца 2021 года 179 жителей аварийных домов в Рузском городском округе получат новые квартиры в ЖК «Северное сияние», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Всего будет расселено 67 аварийных помещений общей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Сейчас в жилом комплексе выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Он должен быть введен в эксплуатацию к концу 2021 года.

Аварийными домами признаны здания по адресам: поселок Новотеряево, улица Николая Григорьева, дом 1; поселок Брикет, Профсоюзный проезд, дома 7 и 24, и улица Центральная, дома 3 и 5; поселок Горбово, улица Зеленая, дома 5 и 6; поселок дома отдыха Лужки, дом 24; поселок Дорохово, улица Школьная, дом 25; деревня Старая Руза, дома 9 и 10, и улица ДТ ВТО, дом 11; село Покровское, территория Жилой городок, дома 49 и 50; деревня Сумароково, дом 2.

Застройщиком нового ЖК выступило ООО «СЗ «Металер». Расселение домов, признанных непригодными до 1 января 2017 года, проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на средства национального проекта «Жилье и городская среда».