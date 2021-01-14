РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 янв. За идею обустройства стадиона в Котельниках на портале «Добродел» проголосовали более 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В декабре 2020 года на сайте «Добродел» жителям города предлагалось принять участие в голосовании в рамках программы инициативного бюджетирования. Проектом от города Котельники был школьный стадион в микрорайоне Силикат.

«В голосовании приняли участие более 600 человек. По итогам голосования 661 человек проголосовал «за» обустройство школьного стадиона, голосов «против» выявлено не было», - говорится в сообщении.

Идею обустройства стадиона поддержали не только родители учеников, но и министр спорта Московской области Роман Терюшков. Он отметил значимость данного проекта, назвав его востребованным и интересным.