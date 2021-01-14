РИАМО - 14 янв. В Москве 15 января простятся с актером Денисом Карасевым, церемония пройдет в ритуальном зале Первой градской больницы имени Пирогова, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Союза кинематографистов РФ.

Карасев умер 12 января на 58-м году жизни.

«Прощание начнется в 10:00 в ритуальном зале Первой градской больницы на Ленинском проспекте. Потом будут похороны на Ново-Люберецком кладбище, начало в 14:00», - сказал собеседник агентства.

Карасев родился в 1963 году. В 1985 году он закончил ГИТИС. Работал в театре имени Маяковского, затем перешел в Ленком. Карасев также участвовал в антрепризных постановках.

Актер начал сниматься в кино в 1989 году. Его первая заметная роль – в картине «Катька и Шиз» (1992 год). Он сыграл около 70 ролей в таких лентах, как «Мещерские», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Каменская», «Мы из будущего 2», «Сволочи» и других.

С 2004 года Карасев также занимался режиссурой. Он поставил антрепризный спектакль «Белые одежды» по произведению Маркиза де Сада.