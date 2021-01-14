РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД Люберец будут пресекать нарушения ПДД, связанные с движением грузовых транспортных средств по левому ряду, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности на территории Московской области, профилактики и пресечения фактов нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств в период с 15 по 31 января 2021 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится целевое профилактическое мероприятие «Грузовик», - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено профилактике нарушений ПДД РФ, связанных с движением грузовых транспортных средств по левому ряду (при свободном правом), с нарушением правил остановки – стоянки, в том числе на обочинах автодорог, с управлением грузовым транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха водителя.

При выявлении фактов нарушений к виновным лицам, в том числе должностным и юридическим будут приняты меры административного воздействия. Кроме контрольно-надзорной деятельности, сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена разъяснительная работа среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие грузоперевозки.