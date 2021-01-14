РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД Люберец будут пресекать нарушения ПДД, связанные с движением грузовых транспортных средств по левому ряду, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
Особое внимание будет уделено профилактике нарушений ПДД РФ, связанных с движением грузовых транспортных средств по левому ряду (при свободном правом), с нарушением правил остановки – стоянки, в том числе на обочинах автодорог, с управлением грузовым транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха водителя.
При выявлении фактов нарушений к виновным лицам, в том числе должностным и юридическим будут приняты меры административного воздействия. Кроме контрольно-надзорной деятельности, сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена разъяснительная работа среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие грузоперевозки.
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