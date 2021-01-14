РИАМО - 14 янв. Около 1,9 миллиона человек посетили Москву за период новогодних праздников, в городе работали катки, парки и другие места для отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что иностранцев в этом году в столице не было, но приехало много жителей соседних областей — Калужской, Тверской, Владимирской, Тульской. Большое количество гостей также прибыло из Санкт-Петербурга.

«Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в Москве, 1,9 миллиона. Меньше, <…> чем в прошлом году, но <…> цифра достаточно внушительная», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, в городе работали катки, парки и другие места для отдыха.

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