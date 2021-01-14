РИАМО - 14 янв. Юные спортсменки из Подмосковья приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике в Смоленске и завоевали пять наград различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Ежегодно на первенстве Центрального федерального округа выступают сильнейшие спортсмены страны. В первый соревновательный день подмосковные легкоатлетки серьезно заявили о своих намерениях на призовые места. Мария Тарабанская, Ксения Коротченко и Вероника Архипова в прошлом году заняли весь пьедестал почета в соревнованиях среди юниорок до 20 лет в беге на 400 метров. В этот раз они снова завоевали медали первенства», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В этом году награды получили пять спортсменок за различные дисциплины в разных возрастных категориях. Александра Скобел с результатом 13 метров и 20 сантиметров получила золото за тройной прыжок. Марина Тарабанская завоевала золото, а Вероника Архипова – бронзу в дисциплине «Бег на 400 метров» в категории до 20 лет. В этой же дисциплине в категории до 23 лет первое и второе места заняли Ксения Коротченко и Екатерина Алтухова соответственно.

Соревнования ЦФО по легкой атлетике для юниоров ежегодно проводятся Всероссийской федерацией легкой атлетики в регионах Центрального округа в категориях: до 18, до 20 и до 23 лет.