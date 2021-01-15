РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 янв. В Королеве в пятницу откроют два пункта сбора новогодних елей в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Елки, которые принесут жители, будут отправлены на переработку. Щепу планируют использовать для компоста при посадке новых елей в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево - 2021». Также щепу можно будет применить для утепления растений, ее отправят в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку. Акция проходит по всему Подмосковью.

«Сдать елку в Королеве можно по двум адресам: проспект Королева, 12 и улица Комитетский лес, дом 15 («Мегабак») в микрорайоне Болшево. Акция пройдет с 15 января до 15 февраля», - говорится в сообщении.

На момент сдачи хвойных деревьев на утилизацию их нужно освободить от остатков украшений и мишуры.