РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Сдать натуральные новогодние ели на переработку можно в четырех пунктах в городском округе Балашиха, они откроются в пятницу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Пункты откроются в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь». Экоакция продлится до 15 февраля.

«Отслужившие свою новогоднюю миссию деревья будут принимать обе балашихинские площадки «Мегабак» на улицах Терешковой и Пригородной. Пункт приема расположится также по адресу: Парковая, 19. Адрес сбора елок в микрорайоне Железнодорожный: Пролетарская, 27», - говорится в сообщении.

Посетив эти площадки, жители Балашихи сделают сразу два полезных дела: избавят квартиру от мусора и помогут природе. После переработки ели станут удобрением, которое используют для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Перед сдачей елки в пункт приема необходимо будет снять с нее украшения, иначе ее не примут.