РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске принимают на утилизацию новогодние елки с пятницы по 22 адресам, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь» с 15 января по 15 февраля на территории городского округа Подольск будут бесплатно принимать для последующей утилизации живые новогодние ели по 22 адресам», - говорится в сообщении.

Елки принимают на Октябрьском проспекте, 15, проспекте Юных Ленинцев, 34/2, улицах Подольская, 14А, Садовая, 5, корпус 1, Чехова, 2, Парковая, 13, Большая Зеленовская, 6, Циолковского, 17, Северная, 6, Филиппова, 14-16, 50 лет ВЛКСМ, 17Б, Большая Серпуховская, 42, Мраморная, 2А, Орджоникидзе, 1А.

Также в микрорайоне Дубровицы в одноименном поселке у дома 9А, в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Стрельбицкого, 14 (вблизи МДОУ № 28 «Аистенок»), в поселке МИС у дома 5, в поселке Быково на улице Московская, у дома 3, в деревне Федюково на улице Строителей, 15, в микрорайоне Климовск на улице Рощинская, 9, Западная вблизи дома 10, на Больничный проезд, дом 2, корпус 1.

В дальнейшем елки переработают в щепу, которую используют как удобрение при посадке новых деревьев во время акции «Наш лес. Посади свое дерево».