РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. В Домодедове с пятницы заработают два пункта приема хвойных деревьев, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«15 января стартует акция «Подари вторую жизнь своей елке»! В этому году на территории городского округа Домодедово будут работать пункты приема хвойных деревьев по следующим адресам: улица Кирова, дома №№3/1, 5/1; Каширское шоссе, дома №№96, 98, 100», - говорится в сообщении.

Акция продлится до 15 февраля.

Елки переработают в щепку, которая будет использоваться как удобрение для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2021 году.