РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 янв. Инспекторы ГИБДД в Королеве с пятницы начнут проверять грузовой транспорт, рейд продлится до конца месяца.

Рейд «Грузовик» будет проведен для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и стабилизации аварийной обстановки с участием грузового транспорта.

По 31 января на территории Московской области, в том числе и в Королеве, проводится профилактический рейд «Грузовик. Рейд направлен на пресечение фактов нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств.​