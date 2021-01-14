РИАМО - 14 янв. До конца января ситуация с коронавирусом может улучшиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице могут ослабить ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией, отметил мэр.

«Как бы то ни было, по моим ощущения, все равно в январе должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть позитивную динамику», - сказал Собянин в эфире «Россия 24».​

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы рассмотрят вопрос о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений, если в ближайшие дни стабилизация ситуации с заболеваемостью приобретет устойчивый характер.

С 18 января школьники города вернутся к учебе в обычном режиме. Все остальные антиковидные ограничения продлеваются до 21 января.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.