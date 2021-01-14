РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель мусоровоза повредил автомобиль марки Mercedes во время выезда с площадки ТКО, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«14 января в 13:10 водитель мусоровоза при выезде с площадки сбора ТКО возле дома №10 на улице Советской в микрорайоне Климовск задел Mercedes», - сказал свидетель.

По его словам, у машины разбита задняя правая фара.

Оперативный комментарий о происшествии у регионального оператора МСК-НТ получить не удалось.