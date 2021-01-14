РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. В рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь!» с 15 января по 15 февраля в Щелкове можно будет сдать новогоднюю ель на утилизацию, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Все деревья из пунктов приема направят прямиком на вторичную переработку. Полученную после измельчения щепу будут использовать для компостирования и производства почвогрунтов. Их применят при высадке новых елей в рамках подмосковных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», - говорится в сообщении.

Адреса площадок где можно сдать елки: улица Заречная, дом №9 и Комарова, дома №№3, 5, 7.