РИАМО - 14 янв. Логистическим компаниям Подмосковья планируют предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов, законопроект будет рассмотрен в январе, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Предполагается, что проект закона будет способствовать развитию полного комплекса складских услуг при подготовке к продаже сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

Изменения позволят увеличить скорость обработки товара, площади для хранения и сортировки, а также снизить трафик грузового транспорта в Москве и области. Должна повыситься безопасность хранения и распределения товаров в соответствии с их особенностями. Также будет создаваться больше рабочих мест.

Изменения планируется внести в закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».