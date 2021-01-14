РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 68-летнего мужчину, пропавшего один день назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Альгирдас Пучус, 68 лет, микрорайон Кузнечики Подольска. 13 января он вышел из дома и не вернулся. Особые приметы: нет усов и бороды. Его рост 166 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серые», - говорится в сообщении.

На Пучусе была синяя куртка, темно-синяя кофта, светло-коричневые штаны, черные сапоги, серая вязаная шапка. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.