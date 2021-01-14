РИАМО - 14 янв. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что заявления о том, что второй год пандемии Covid-19 будет более тяжелым, могут делать только малограмотные люди, которые не разбираются в ситуации, сообщает Nation News.

Ранее директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан заявил, что пандемия снова достигла пика. При этом второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым.

«Представитель ВОЗ просто отрабатывает свой кусок хлеба. Нужно не громогласные заявления делать, а говорить населению, какие нужно принимать меры. Будет тяжелее или легче — это все эмоции. Делать такие заявления — это безответственно и безграмотно», — сказал Онищенко.

Он отметил, что в ушедшем году порядка 80 миллионов человек привили от гриппа. Если в этом году поставят 40-50 миллионов вакцин от коронавируса, то вопрос с пандемией будет закрыт.​

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.