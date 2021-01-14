РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в попытке кражи ноутбука из детского дошкольного учреждения, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от жительницы Москвы. Она сообщила, что неизвестный из детского дошкольного учреждения на улице Котовского пытался похитить принадлежащий ей ноутбук стоимостью 22 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 40-летний ранее неоднократно судимый житель Электростали. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.