РИАМО - 14 янв. Тело обладателя звания «Лучший учитель России» Андрея Квашенко нашли в запертой квартире в Москве, передает kp.ru.

Квашенко было 67 лет. Он был лауреатом гранта правительства Москвы, многократным лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых». Недавно он пропал, его соседи обратились в службу спасения. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело учителя.

«В квартире по улице Гиляровского в Мещанском районе Москвы было обнаружено тело 67-летнего человека без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг», —​ говорится в сообщении.

По данным источника издания, давность наступления смерти — около семи суток.

Квашенко был преподавателем биологии в гимназии № 1543 с 1991 года. Он вел курсы зоологии позвоночных, анатомии и физиологии человека в биологических классах, практикумы для старшеклассников, а также готовил учеников к поступлению в высшие учебные заведения.