РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 28-летнего мужчину, пропавшего день назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Алексей Гаврилов (Косиченко), 28 лет, Подольск. С 13 января его местонахождение неизвестно. Его рост 178 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», - говорится в сообщении.

Гаврилов был одет в серую куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные ботинки, черную шапку. С собой взял светло-серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.