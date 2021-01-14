РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Учащегося одной из школ Балашихи госпитализировали в четверг с признаками отравления, по данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, в четверг учащийся был госпитализирован из школы с признаками отравления.
«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних»,- говорится в сообщении.
Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
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