РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Учащегося одной из школ Балашихи госпитализировали в четверг с признаками отравления, по данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, в четверг учащийся был госпитализирован из школы с признаками отравления.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних»,- говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре.

Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.