РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Студенты Балашихи вернулись за парты средних специальных учебных заведений округа: Балашихинского и Гидрометеорологического техникумов, филиала Ногинского колледжа и колледжа «Энергия», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Перед началом лекций каждый студент проходит проверку здоровья: на входе ему измеряют температуру бесконтактным термометром. Такую же процедуру проходят и сотрудники колледжа. Имена тех, кто пришел в учебное заведение с повышенной температурой, записывают в специальный журнал.

«Мы отправляем таких преподавателей и студентов на осмотр в медицинский кабинет, а затем звоним в скорую или отпускаем домой для начала лечения. В случае недомогания у студента мы связываемся с родителями, которые могут его забрать. Если же они не могут, то вызываем скорую помощь и сопровождающий из числа преподавателей едет вместе с ребенком в больницу», - сказал начальник штаба гражданской обороны балашихинского филиала Ногинского колледжа Евгений Бубич.

Несмотря на некоторые неудобства, которые внесла в учебный процесс непростая эпидемиологическая обстановка, студенты и преподаватели одинаково рады снятию ограничений и отмене удаленного режима. Они отмечают, что в домашних условиях сложно было выполнять практические и лабораторные работы.

По словам студента первого курса специальности «Сетевое и системное администрирование» Сергея Назарова, он был очень рад вернуться обратно, так как при удаленном обучении студенты получают меньше знаний.

«Лучше напрямую общаться с человеком, иметь возможность пощупать какие-то приборы и проанализировать данные. У меня нет компьютера, поэтому приходилось брать его у друга, чтобы присутствовать на занятии или делать практические работы. Возвращаться на удаленку не хотелось бы», - подчеркнул Назаров.

Студенты вузов и колледжей Московской области перешли на дистанционное обучение с 16 ноября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ограничение продлили до 12 января. Все это время проездные студентов были заблокированы.