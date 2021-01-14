РИАМО - 14 янв. Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний намерено задержать оппозиционера Алексея Навального после его возвращения в Москву, сообщается на сайте УФСИН России по городу.

В ведомстве отметили, что Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока. Например, он как минимум шесть раз не явился на регистрацию. Ему также выносились предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальный срок.

«УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — говорится в сообщении.

Сейчас Навальный находится в Германии, где проходит лечение после того, как ему стало плохо в самолете Москва — Томск. Он заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января.