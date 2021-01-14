РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске в 2020 году произошло 136 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, погибли 12 человек, еще 155 ранены, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За 12 месяцев 2020 года на автодорогах в зоне обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск произошло 136 ДТП с пострадавшими. Погибло 12 человек, еще 155 получили ранения. С участием детей зарегистрировали 17 ДТП, в них пострадали 18 детей», - говорится в сообщении.

Чаще всего происходили столкновения – 57 случаев и наезды на пешеходов – 54. Наиболее тяжкие последствия повлекли наезды, в результате которых пять человек погибли и 54 ранены. Вина пешеходов установлена в 29 происшествиях.

Основная часть происшествий совершена по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств, в результате восемь человек погибли и 133 ранены. Чаще всего водители не соблюдали очередность проезда, нарушали правила расположения ТС на проезжей части, выбирали скорость, не соответствующую дорожным условиям, выезжали на полосу встречного движения, нарушали правила проезда пешеходного перехода, неправильно выбирали дистанцию.

Максимальное количество ДТП с пострадавшими случалось с 8:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00. Понедельник, пятница и суббота стали самыми аварийными днями. Основная масса ДТП со смертельным исходом произошла в конце недели в вечернее и ночное время.

На территории обслуживания зарегистрировано 17 происшествий с участием нетрезвых водителей, в результате которых два человека погибли и 25 получили ранения. В 4 случаях из 17 водители управляли транспортными средствами в состоянии наркотического (токсического) опьянения. Большинство ДТП произошли в пятницу и субботу.

Вина пешеходов установлена в 29 происшествиях. Чаще всего пешеходы не подчинялись сигналам регулирования, переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, находились на проезжей части, не планируя ее перейти.

На регулируемом пешеходном переходе произошло девять наездов по вине пешеходов, два человека погибли. Еще 18 наездов случилось на нерегулируемом пешеходном переходе по вине водителей.