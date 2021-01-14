РИАМО - 14 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту мест для крещенских купаний в Подмосковье в 2021 году.

Посмотреть карту можно по ссылке.

На карте указаны все точки, где можно будет окунуться на Крещение в ночь с 18 на 19 января.

Для каждой отметки на карте указаны тип площадки (купель, прорубь и так далее), точные координаты и адрес.

В Подмосковье на Крещение оборудуют около 220 купелей. Они будут находиться при храмах, у святых источников, на открытых водоемах, прудах.

Для комфортного проезда к местам купаний подготовят около 260 дорог. На парковках для участников купаний подготовят около 10 тысяч мест. Интервалы движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить доступность, комфорт и безопасность для жителей, желающих окунуться в прорубь на Крещение.

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