РИАМО – 14 янв. В РФ могут ввести ограничения на запуск фейерверков и пиротехники, разрешив их использование всего на пять дней в году, сообщает Nation News.

Идею предложил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

«Специалисты хотят защитить право людей на тишину и отдых», - говорится в сообщении. По словам Хамзаева, в новогодние праздники люди запускают салют не только в ночь на 1 января, но и в другие дни. Это мешает окружающим.

Он считает, что запускать фейерверки следует лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, в День Победы, в День России и в День народного единства.