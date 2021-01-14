РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В текущем году планируют отремонтировать 70 подъездов в многоквартирных домах Домодедова, соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.

В список попали дома в селах Вельяминово, Красный Путь, Добрыниха, Ильинское, Растуново, деревнях Образцово, Степыгино, поселке Санатория «Подмосковье», а также микрорайонов Северный, Центральный и Южный.

С полным списком можно ознакомиться в приложении, опубликованном на сайте администрации городского округа.