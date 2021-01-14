РИАМО - 14 янв. В Одинцовском округе специальная группа ловит сбежавшее животное, по предварительным данным, это метис волка и собаки, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с волком в Голицыне.
Он отметил, что в настоящее время сложно понять, что это за животное – дикое или домашнее. Судя по видеозаписи, оно похоже на метиса волка и собаки. Предположительно, животное сбежало из частного питомника.
«Мы считаем, что данное животное представляет опасность для окружающих, и рекомендуем при обнаружении близко к нему не подходить и в кратчайшие сроки сообщить в администрацию, полицию, ветеринарную службу», — добавил Воскресенский.
Он подчеркнул, что содержание диких животных запрещено и если будет найден владелец, то он будет оштрафован.
Специалисты ветеринарного и охотхозяйства выезжали на место и контролировали ситуацию.
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