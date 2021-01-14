РИАМО - 14 янв. В Одинцовском округе специальная группа ловит сбежавшее животное, по предварительным данным, это метис волка и собаки, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с волком в Голицыне.

«В настоящий момент сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и специализированных ловцов для поиска животного. Группа состоит из трех подгрупп, они ожидают на разных концах населенного пункта с надеждой обнаружить животное», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в настоящее время сложно понять, что это за животное – дикое или домашнее. Судя по видеозаписи, оно похоже на метиса волка и собаки. Предположительно, животное сбежало из частного питомника.

«Мы считаем, что данное животное представляет опасность для окружающих, и рекомендуем при обнаружении близко к нему не подходить и в кратчайшие сроки сообщить в администрацию, полицию, ветеринарную службу», — добавил Воскресенский.

Он подчеркнул, что содержание диких животных запрещено и если будет найден владелец, то он будет оштрафован.

Специалисты ветеринарного и охотхозяйства выезжали на место и контролировали ситуацию.